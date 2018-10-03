Путин и Курц передали Эрмитажу фельдмаршальский жезл Российской империи

Санкт-Петербург, , 21:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин передал в коллекцию Государственного Эрмитажа фельдмаршальский жезл Российской империи. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает телеканал RT.

Церемония передачи маршальского жезла Российской империи директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому состоялась в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца. На церемонии присутствовали как президент Российской Федерации Владимир Путин, так и канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Это уникальная работа. Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей», — рассказал Путин.

Речь идёт о жезле, который был изготовлен в 1878 году петербургским ювелиром Юлиусом Кейбелем для императора Александра II. Массивный золотой жезл инкрустирован бриллиантами, сапфирами и эмалями.

Напомним, что сегодня австрийский канцлер Курц прибыл в Россию с официальным визитом.