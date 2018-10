В Санкт-Петербурге начинается фестиваль Beat Weekend

Наталия Эфендиева, , 22:20 — REGNUM

Beat Weekend проходит уже девятый раз, и в следующем году планирует отметить юбилей, если позволят законодательные нововведения. В кинопрограмму этого года вошли шесть документальных лент, герои которых — сплошь творческие личности: дочь тамильского активиста, выросшая в британскую певицу M.I.A., художник-неоэкспрессионист Жан-Мишель Баския, электроник-рок-группа Depeche Mode, компания нью-йорских скейтбордисток, юные звезды Instagram и хип-хоп-исполнители.

Начнется Weekend с истории певицы M.I.A., родившейся в Лондоне, увезенной на Шри-Ланку революционным папой и прожившей там часть детства. В британскую столицу девочку вернула мама, которой надоела тревожная военно-полевая жизнь семьи. Там она быстро ассимилировалась, выучила английский, но за истинную британку все равно сойти не удавалось. Девушка закончила престижный колледж Сент-Мартинс, но вместо дизайна занялась музыкой и в середине нулевых превратилась в суперзвезду, позволяющую себе неполиткорректные реплики и выходки. Режиссер Стив Лавридж смонтировал видеозаписи из личного архива певицы со снятыми им (всего набралось 7000 часов) во время поездок по всему свету и получилась история бунтарства — искреннего и неистового.

МАТАНГИ / МАЙЯ / M.I.A., режиссер Стивен Лавридж

Когда: 3 и 6 октября в 19:30

Где: кинотеатр «Аврора»

Документальный байопик о Жане-Мишеле Баския рассказывает о жизни художника, когда он еще не был признан, скитался по нью-йоркским улицам, расписывал стены домов граффити, а затем в одночасье стал желанным гостем на всех богемных вечеринках, создателем вернисажа в магазине одежды и вот-вот сведет знакомство с Энди Уорхоллом и окажется на обложке The New York Times. Режиссер Сара Драйвер из кадров архивных пленок воссоздает не только историю жизни темнокожего граффитиста и неоэкспрессиониста, но историю Нью-Йорка в канун 1980-х, его фактурные среду и атмосферу. И делает это тонко и вдохновенно.

БАСКИЯ: ВЗРЫВ РЕАЛЬНОСТИ (Boom For Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat), режиссер Сара Драйвер

Когда: 4 октября в 19:30, 7 октября в 19:20

Где: кинотеатр «Аврора»

Население Земли — более 6 миллиардов людей. Более 700 миллионов ведут аккаунты в Instagram. Трое из них стали героями фильма Джонатана Грина. Келли живет в роскошном доме, но кажется, что вся ее жизнь сосредоточена в розовой спальне. Хумза — фотограф-руфер, на чьи снимки, сделанные на карнизе небоскреба или на макушке Золотых ворот, невозможно смотреть без содрогания. Эмма — обычная девушка и обычная студентка, выкладывающая фото строго по расписанию и мучающаяся от личных проблем. История каждого — абсолютно персональная. Грин не иронизирует, не поучает и не пытается кого-то в чем-то уличить. Можно стать популярным и преуспевающим блогером, превратиться в объект преследования и подвергнуться буллингу — и все это за короткий срок. Разные стороны одного и того же явления и становятся главным предметом изучения в этом фильме.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, режиссер Джонатан Грин

Когда: 4 октября в 21:30, 6 октября в 14:50

Где: кинотеатр «Аврора»

До дебюта в кино Саша Дженкинс исследовал черную культуру. Собрав достаточно информации он снял первый фильм «На стиле» (2015) — о взаимовлиянии уличной моды и хип-хопа. В новом фильме его интересует природа рэпа, который эволюционировал из гетто маргиналов к всеобщему признанию и поклонению. В отличие от «На стиле» теперь Дженкинса интересует не история вопроса, а то без чего существование хип-хопа было бы невозможно — тексты. Об их поэзии и рифме рассуждают титаны Nas, Rakim and Big Daddy Kane и самые интересные молодые исполнители вроде Run The Jewels, Pusha T, Андерсона Пака и Винса Стейплса.

СЛОВО-ЗАКОН, режиссер Саша Дженкинс

Когда: 5 октября в 19:30

Где: кинотеатр «Аврора»

Американский режиссер Д. А. Пеннебейкер работал с Диланом, Боуи и Хендриксом. Так что кому, как не ему, следовало снимать фильм о концерте одной из самых известных британских музыкальных групп 1980-х. Число 101 в названии ленты означает номер концерта, который Depeche Mode дали в Пасадене тридцать лет назад в рамках их тура в поддержку альбома Music for the Masses. И после которого за ними окончательно закрепился статус культовых музыкантов.

DEPECHE MODE: 101, режиссер Д.А. Пеннебейкер

Когда: 5 октября в 21:20, 7 октября в 21:00

Где: кинотеатр «Аврора»

Картина участвовала в фестивале Сандэнс-2018. История девушек, рассекающих по Нью-Йорку на скейтбордах, бьющихся за место в этой маскулинной среде, не желающих терпеть насмешки и унижения в свой адрес и доказывающих, что они способны кататься не хуже своих приятелей. Режиссер Кристал Мосилль нашла своих героинь буквально в метро и решила снять про них фильм. Получился роман воспитания, героини которого проходят школу жизни там, где это и положено — на улицах большого города. И все это — под композиции ABRA, Khalid and Kali Uchis.

SKATE KITCHEN, режиссер Кристал Мосилль

Когда: 5 октября в 20:00

Где: «Порт Севкабель»

Когда: 7 октября в 19:40, 9 октября в 19:30

Где: кинотеатр «Аврора»

Британец Марк Ридер перебрался в Западный Берлин в конце 1970-х — и все от большой любви к этому городу. Следующее время своей жизни там Ридер непрерывно фиксировал на камеру окружающую реальность и тех, кого в ней встречал. Получился видеодневник большого города, редко спящего, где энергия всегда била через край и где за одной тусовкой тут же следовала другая, а их гостями оказывались Ник Кейв, Тильда Суинтон и многие другие. Клубы, панк, авангард, техно, наркотики и драки и тут же рядом — Берлинская стена, с бесцветной жизнью за ней. Все выглядит и звучит настолько убедительно, что кажется: выйдешь из кинозала и окажешься в том самом Берлине.

ШУМ И ЯРОСТЬ В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ (B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979−1989), режиссеры Йорг А. Хопп, Хейко Ланж, Клаус МаекКогда: 10 октября в 19:30Где: кинотеатр «Аврора»

Помимо кинопрограммы Beat Weekend обещает еще много интересного: дискуссии, лекции и вечеринки, тематически связанные с фильмами.

