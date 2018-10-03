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Лучшие пианисты встретятся в Подмосковье

Культура

«Подмосковные вечера искусств» будут удивлять

Лучшие пианисты встретятся в Подмосковье
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Игра на фортепиано

Красногорск, 3 октября 2018, 16:35 — REGNUM  В девяти городах Московской области пройдёт шестой Международный фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств». Он начнётся 2 октября и продолжится аж до 3 ноября. Фестиваль организован Автономной некоммерческой организацией «Экология культуры» при поддержке министерства культуры Московской области.

Концерты состоятся в таких городах как: Коломна, Электросталь, Красногорск, Сергиев Посад, Жуковский, Пушкино, Видное, Клин и Протвино.

Важно, что в этом году в фестивале примут участие не только отечественные пианисты, но и зарубежные гости. Например, перед гостями мероприятий выступит знаменитый пианист из Италии Винченцо Бальцани. Также в программе заявлены итальянец Антонио Ди Кристофано и испанец Леонель Моралес. Россию же представит пианист Юрий Богданов.

regnum author Платон Беседин
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Музыкальная хроника
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