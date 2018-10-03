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Ещё один «битл» ушёл

Культура

Скончался звукорежиссёр Джефф Эмерик, работавший с The Beatles

Лондон, 3 октября 2018, 16:22 — REGNUM  The Beatles уходят в вечность по кусочкам. Один только Пол Маккартни продолжает записывать альбомы, а Ринго Старр очаровывает девушек, как и раньше. Меж тем 2 октября ушёл из жизни легендарный звукорежиссёр Джефф Эмерик. Причина смерти — сердечный приступ.

Эмерик поработал с такими командами, как Nazareth, America, Supertramp, Cheap Trick и другими, но более всего он известен по сотрудничеству с культовыми The Beatles. Джефф в студии записывал с ними такие легендарные альбомы, как Revolver, The Beatles, Abbey Road и, конечно, концептуальнейший и величайший Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Именно за работу с The Beatles Эмерик получил награды Grammy. В 2006 году Джефф опубликовал свои мемуары, написанные в соавторстве с гуру музыкальной журналистики Говардом Мэсси. Логично, что книга получила название «Здесь, там и везде: моя жизнь во время записи музыки The Beatles».

regnum author Платон Беседин
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Музыкальная хроника
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