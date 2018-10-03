«Босс-молокосос: снова в деле»: вышел трейлер второго сезона мультсериала

Нью-Йорк, США, , 15:19 — REGNUM Студия DreamWorks и компания Netflix выпустили первый трейлер второго сезона анимационного сериала «Босс-молокосос» (The Boss Baby). Ролик был опубликован 2 октября на YouTube-канале потокового сервиса.

Первый эпизод продолжения шоу Netflix выложит на своём сайте 12 октября 2018 года. Созданием сериала руководит Брандон Сойер («Пингвины Мадагаскара»).

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Напомним, первый сезон мультсериала потоковый сервис начал показывать в апреле 2018 года, всего было выпущено 13 серий. Полнометражная картина вышла в 2017 году. При бюджете $125 млн она смогла собрать в мировом прокате более $527 млн.

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