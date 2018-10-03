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В Ростове-на-Дону пройдет Фестиваль мотивационного кино и спорта

Культура

На смотре Bridge of Arts можно увидеть фильмы, стимулирующие подрастающее поколение к новым свершениям

Ростов-на-Дону, 3 октября 2018, 14:22 — REGNUM  С 10 по 14 октября в Ростове будет проходить IV Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts. На суд зрителей и жюри, которое в 2018 году возглавляет известный американский актер Эрик Робертс, представлено 80 лент, как полнометражных, так и короткого метра, из 30 стран. Все работы по условиям конкурса должны рассказывать о человеческих ценностей, стимулирующих к достижениям, преодолению барьеров и личностному росту.

В рамках фестиваля пройдет благотворительный киномарафон в помощь подопечным фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.

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Культурная хроника
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