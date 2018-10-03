В Ростове-на-Дону пройдет Фестиваль мотивационного кино и спорта

Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM С 10 по 14 октября в Ростове будет проходить IV Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts. На суд зрителей и жюри, которое в 2018 году возглавляет известный американский актер Эрик Робертс, представлено 80 лент, как полнометражных, так и короткого метра, из 30 стран. Все работы по условиям конкурса должны рассказывать о человеческих ценностей, стимулирующих к достижениям, преодолению барьеров и личностному росту.

В рамках фестиваля пройдет благотворительный киномарафон в помощь подопечным фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.