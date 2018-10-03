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«Русская цивилизация» готова назвать победителей

Культура

Авторов лучших снимков фотоконкурса назовут и наградят в храме Христа Спасителя

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«Русская цивилизация» готова назвать победителей
© II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Москва, 3 октября 2018, 14:03 — REGNUM  8 октября 2018 года состоится церемония награждения победителей II Международного конкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей. В «Центре искусств. Москва» назовут имена авторов лучших снимков из 17 000 работ, присланных на конкурс.

«В этом году Международный фотоконкурс стал еще масштабнее. Мы получили почти в два раза больше снимков, чем в 2017 году. Это доказательство того, что конкурс востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию», — отметил руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.

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Девичьи слезы. Работа Олега Кугаева
© II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Девичьи слезы. Работа Олега Кугаева

Награды будут вручены за первые три места в каждой из пяти номинаций: «Уникальная природа», «Архитектура и скульптура», «Традиции большой страны», «Лица и поколения», «Народное творчество». Организаторы также вручат Гран-при и приз зрительских симпатий.

Кроме церемонии награждения, организаторы фотоконкурса открывают выставку лучших снимков этого года в символическом месте — «Центр искусств. Москва» расположен на территории храма Христа Спасителя и является частной художественной галереей, которая отдаёт предпочтение произведениям искусства с использованием инновационных технологий.

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Вожак стаи маралов. Работа Дениса Шакирова
© II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Вожак стаи маралов. Работа Дениса Шакирова

Награды победителям вручат члены жюри «Русской цивилизации»: руководитель ФАДН России Игорь Баринов; директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова; исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели; автор и куратор культурно-выставочного проекта «Центр искусств. Москва» Андриан Мельников; актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова; певица Рагда Ханиева; фотографы Валерий Христофоров, Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно, Дмитрий Исхаков и Сергей Черных; путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Жюри фотоконкурса «Русская цивилизация» определило победителей

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Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
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