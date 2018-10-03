Universal выпустит сериал по популярному комиксу «Мороженщик»

Лос-Анджелес, США, , 13:57 — REGNUM Мир увидит экранизацию комикса «Мороженщик» (Ice Cream Man), который в январе 2018 года выпустил автор Максвелл Принс через издательство Image Comics. Об этом 2 октября сообщил портал Сomingsoon.

Производством сериала займется компания Universal Cable Prods, сценарий напишут Макс и Адам Рейды, известные зрителям по своей работе над картиной «Подлый Пит». Ожидается, что на малые экраны шоу выйдет в 2019 году.

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Напомним, комикс представляет собой антологию, составленную из историй, которые рассказывает персонаж Мороженщик. В этом произведении автор часто показывает тёмные стороны человеческой природы и жестокую иронию судьбы.

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