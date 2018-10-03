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«Сталкер» Андрея Тарковского повторно выйдет в российский прокат

Культура

Премьера картины пройдёт 23 октября 2018 года в кинотеатре «Каро Октябрь»

Москва, 3 октября 2018, 13:39 — REGNUM  Фильм «Сталкер» Андрея Тарковского вновь выйдет в прокат. Зрители более чем десяти российских городов смогут увидеть отреставрированную версию картины. Об этом 3 октября сообщил журнал «Афиша».

По мнению главного редактора «Искусство кино» Антона Долина, картина сможет найти себе новых поклонников. Он уверен в том, что сегодняшние зрители смогут вновь оценить её. Фильм в прокат «Искусство кино» запускает совместно с «Мосфильмом». Премьера отреставрированной картины пройдёт 23 октября 2018 года в кинотеатре «Каро Октябрь».

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Напомним, в основу «Сталкера» Андрея Тарковского легла повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Стоит отметить, что Тарковский переснимал этот фильм трижды, первый вариант картины был утерян — произошел технический сбой при проявке плёнки, вторая версия режиссёру не понравилась.

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