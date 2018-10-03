Растолстевшего Кристиана Бэйла показали в первом тизере драмеди «Суфлёр»

Лос-Анджелес, США, , 12:45 — REGNUM В сети появился первый тизерный ролик политической комедийной драмы «Суфлёр» Адама Маккея, в котором роль бывшего министра обороны США Дика Чейни исполнил Кристиан Бэйл. Ролик был опубликован 2 октября на Twitter-странице режиссёра.

https://twitter.com/GhostPanther/status/1047162026231881728

На экраны кинотеатров фильм попадёт 14 декабря 2018 года. Кроме Бэйла в нём снялись такие известные актёры, как Сэм Рокуэл (Джордж Буш — младший) и Эми Адамс (Линн Чейни).

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Напомним, для того чтобы сыграть Дика Чейни, Кристиан Бэйл в очередной раз решил подвернуть своё тело невероятной трансформации. Актёр за небольшой период времени серьёзно набрал вес.

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