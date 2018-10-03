Netflix опубликовал трейлер нового хоррора «Злобный»

Нью-Йорк, США, , 12:27 — REGNUM Компания Netflix выпустила трейлер фильма Malevolent, название которого можно перевести как «Злобный». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Джейсон и Анджелика, являющиеся братом и сестрой зарабатывают на жизнь тем, что выдают себя за экстрасенсов. Однажды к ним за «помощью» обращается женщина, которая живёт в доме, где ранее произошло массовое убийство. В какой-то момент родственники понимают, что они столкнулись с проявлениями настоящего зла.

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Напомним, снял картину исландский кинорежиссёр Олаф де Флер по сценарию Бена Кетая и Евы Константопулос. В проекте приняли участие такие актёры, как Флоренс Пью, Селия Имри и Бен Ллойд-Хьюс.

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