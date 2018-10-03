В Екатеринбурге пройдет Симфонический форум России

Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM С 5 по 13 октября в Екатеринбурге пройдет V Симфонический форум России. В нем примут участие оркестры из Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Воронежа, Иркутска и Омска. Откроет музыкальный фестиваль на правах принимающей стороны 5 октября Уральский академический филармонический оркестр. В этот вечер под руководством финского дирижера Лейфа Сегерстама будут исполнены симфоническая поэма Р. Штрауса «Так говорил Заратустра» и Вторая симфония Я. Сибелиуса.

В проекте, который филармония проводит с 2010 года, соединены концертная и деловая программы. Здесь будут обсуждаться вопросы развития симфонической отрасли, творческого роста оркестрантов. Специальными гостями форума станут британские эксперты — исполнительный директор Королевской ливерпульской филармонии Питер Гарден и ведущий консультант в области культуры и искусств Великобритании Сара Джи.

13 октября при участии Уральского молодежного симфонического оркестра состоится финал композиторского конкурса «Петя и волк» на лучшее симфоническое произведение для детей.