Фильм «Веном» получил свои оценки на сайтах Rotten Tomatoes и Metacritic

Лос-Анджелес, США, , 11:43 — REGNUM Прогнозы критиков по поводу плохого приема фанатами киновселенной Marvel фильма «Веном», главную роль в котором исполнил Том Харди, подтвердили результаты голосований на известных онлайн-сервисах. Об этом 2 октября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1047375194384261120

Пользователи сервиса Rotten Tomatoes дали фильму всего лишь 4,4 балла, а посетители сайта Metacritic оценили его в 33 балла. Критике подвергся не только сценарий, но также режиссура и игра Харди.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило: некоторые пользователи соцсетей сравнили «Веном» с такими фильмами, как «Фантастическая четвёрка» и «Женщина-кошка». Обе эти картины, в основе которых также лежат известные комиксы, весьма слабо выступили в кинопрокате США. Впоследствии некоторые фанаты Marvel заявили, что плохие отзывы о фильме оставляют боты, принадлежащие к числу фанатов Леди Гаги.

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