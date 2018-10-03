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Русский музей запустил виртуальный проект Artefact по экспрессионизму

Культура

Теперь посетитель может сравнивать произведения разных художников на месте

Санкт-Петербург, 3 октября 2018, 11:22 — REGNUM  Русский музей при участии Нью-Йоркского музея современного искусства запустил виртуальный проект «Экспрессионизм в русском искусстве» в приложении Artefact. Теперь поклонники искусства могут самостоятельно совершить экскурсию с дополненной реальностью по выставке с помощью аудиогида, озвученного актерами театра «Мастерская». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Причем, виртуальный гид в мобильном приложении Artefact позволит не только увидеть полотна выдающихся русских художников и получить о них информацию, но даже сопоставить картины разных мастеров, найти общее направление творческого поиска.

Artefact — интерактивный гид по выставкам, созданный при поддержке Министерства культуры РФ и портала «Культура.РФ». Приложение дополненной реальности позволяет российским музеям самостоятельно создавать выставки в формате AR (augmented reality).

К платформе уже подключились 186 музея, среди которых — ГМИИ имени Пушкина, Русский музей, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Тульский музей оружия и другие учреждения. Приложение доступно для скачивания на устройствах, работающих на базе iOS и Android.

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Культурная хроника
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