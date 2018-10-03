Учёные из России, США, Венгрии и Грузии обсудили творчество Солженицына

Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялась международная научная конференция, посвящённая памяти Александра Солженицына. Вопросы на тему «Личность и творчество Солженицына в контексте мировой культуры» обсудили учёные из России, США, Венгрии и Грузии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Отмечается, что это третий научный форум, посвящённый Солженицыну. Подобная конференция проводится раз в десять лет. В ней принимают участие исследователи творчества писателя из разных стран мира, а также российские литературоведы, преподаватели.

По мнению филологов, трудности в восприятии и изучении творчества писателя в том, чтобы отделить факт от вымысла, научиться работать с первоисточниками.

«Задача исследователей, литературоведов — убрать сложности восприятия текстов писателя, заполнить белые пятна в понимании его творчества», — отметила доцент кафедры отечественной литературы Светлана Калашникова.

Для участников конференции организаторы подготовили две фотовыставки.

ИА REGNUM напоминает, что в июле текущего года в Ростове-на-Дону прошёл пикет против агрессивной пропаганды «солженицынства» в России. На площадке перед зданием Донской государственной публичной библиотеки были установлены стенды с выдержками из произведений писателя и цитатами из его произведений. По мнению организаторов акции протеста, изучение произведений Солженицына российскими школьниками в обязательном порядке не требуется, а потому из школьной программы их необходимо исключить.

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