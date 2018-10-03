Опубликованы первые кадры боевика «Рэмбо 5»

Лос-Анджелес, США, , 10:22 — REGNUM В сети появились первые кадры пятой части фильма «Рэмбо», на которых постаревший Сильвестр Сталлоне запечатлён в образе ковбоя. Снимки были выложены 2 октября на официальной Instagram-странице голливудского актёра.

https://www.instagram.com/p/BocDkqEBMBg/

Некоторые пользователи сети пошутили по поводу того, что Рэмбо переместился из джунглей Восточной Азии на Дикий Запад. На одном из снимков Сталлоне сидит на лошади, его герой, одетый в непромокаемый плащ, передвигается по лесу. На другой фотографии актёр одет в ковбойские штаны, клетчатую плетную рубашку и светлую шляпу.

https://www.instagram.com/p/BocOcTUhGWJ/

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что пятая часть «Рэмбо» может выйти в прокат осенью 2019 года. Снимает картину режиссёр Адриан Грюнберг по сценарию Мэтта Серулника.

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