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Стало известно название урезанной версии фильма «Дедпул 2» для детей

Культура

Возможно, компания Fox решила сыграть на рождественской теме

Лос-Анджелес, США, 3 октября 2018, 08:48 — REGNUM  Детская версия фильма «Дедпул 2» может получить название «Дедпул перед Рождеством». Об этом 2 октября сообщил пользователь соцсети Twitter под ником Lizo Mzimba.

https://twitter.com/lizo_mzimba/status/1047120090423078912

Он отмечает: пока что это всего лишь слухи, однако эксперты портала Cinema Blend согласились с тем, что это может быть правдой. По их мнению, такая задумка выглядит правильно, поскольку она отчасти отсылает к уже ставшему классическим анимационному фильму Тима Бёртона «Кошмар перед рождеством».

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что через семь месяцев после премьеры фильма «Дедпул 2» компания Fox решила повторно выпустить в кинотеатры картину Дэвида Литча. Особенность новой версии будет заключаться в том, что из неё удалят сцены, не соответствующие возрастному рейтингу PG-13.

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