Звезда «Венома» снимется в драме про жизнь погибшего астронавта США

Лос-Анджелес, США, , 08:34 — REGNUM Мишель Уильямс сыграет астронавта США Кристу Маколифф в фильме «Челленджер», над созданием которого будет работать режиссёр Мартин Питер Зандвлиет. Об этом 2 октября сообщил портал Vulture.

https://twitter.com/vulture/status/1047260802959527936

Маколифф была одним из семи погибших членов экипажа космического челнока «Челленджер», который стартовал с мыса Канаверал 28 января 1986 года и взорвался через 73 секунды после запуска. Сценарий к картине создал британский писатель Джейсон Ротуэлл («Безмолвная ночь», «Проклятые»).

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Напомним, запуск «Челленджера» транслировался по центральному телевидению США. Причиной разрушения челнока стал взрыв внешнего топливного бака. После этой трагедии программа «шаттлов» была поставлена на паузу в течение 32 месяцев.

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