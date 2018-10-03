Ученый из США: фильм «Звёздные войны 8» был атакован русскими троллями

Сакраменто, США, , 08:10 — REGNUM В том, что у зрителей сложилось плохое мнение о фильме «Звёздные войны: Последние джедаи» виноваты «русские тролли». Такой вывод сделал эксперт Университета Южной Калифорнии Мортен Бэй. Об этом 2 октября сообщил журнал Forbes.

Бэй проанализировал все публикации, которые фанаты киновселенной оставляли на Twitter-странице режиссёра Райана Джонсона в течение семи месяцев. В своей статье он написал, что более 50% комментариев с негативной окраской оставили пользователи, придерживающиеся крайне правых взглядов и идей дискриминации по признаку пола, расы или сексуальной ориентации.

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«Многие из этих пользователей кажутся русскими троллями», — такой вывод сделал Бэй из своего исследования.

Напомним, фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» собрал в кинопрокате США более $620 млн, а сумма его общемировых сборов составила более $1,33 млрд. В России картину посмотрели около 3,16 млн зрителей.

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