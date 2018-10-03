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На Украине из музея Волынской иконы сделают отель

Культура

Депутат облсовета решили отобрать помещение у музея

Киев, 3 октября 2018, 07:59 — REGNUM  Волынский областной совет решил отобрать помещение у музея Волынской иконы, сообщает 3 октября УНИАН.

Согласно сообщению, музей получил помещение от облсовета в 2012 году. Недавно в помещении был проведен ремонт на сумму более 1 млн гривен ($35,365 тыс.), после чего планировалось разместить фонды музея в помещении с 1 декабря 2018 года. Однако, областные депутаты решили, что лучше обустроить в помещении гостиницу, а не музей.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Анна Гопко заявила, что в Киеве был создан более двух лет назад музей «революции достоинства», однако помещение под музей по-прежнему не выделили.

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