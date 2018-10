Новинки от классиков: Led Zeppelin, Pink Floyd, Фил Коллинз

Лондон, , 05:27 — REGNUM Конец сентября оказался удивительно щедрым на музыкальные новинки от культовых исполнителей.

Начнём с того, что Led Zeppelin продолжают масштабно отмечать свой пятидесятилетний юбилей. В конце сентября у легенд рока вышло сразу три цифровых альбома. Во-первых, стали доступны коллекционные издания Led Zeppelin x Led Zeppelin и An Intro to Led Zeppelin — это сборники классических вещей группы. Те, кто любит подлиннее, выберет Led Zeppelin x Led Zeppelin, где собраны 30 лучших песен Планта, Пейджа, Бонэма и Джонса. А вот для тех, кто любит настоящий концентрат лучшего, бесценной станет работа An Intro to Led Zeppelin, включившая в себя 10 нетленных хитов. И, наконец, впервые на «цифре» выпущен сингл Record Store Day, ранее доступный только на виниле. Празднество «цеппелинов» несколько омрачает лишь то, что с ними опять будут судиться за авторство великой работы Stairway To Heaven.

Меж тем другие легенды Pink Floyd выпустили сборник лучших песен A Foot In The Door — The Best Of Pink Floyd, ещё один убойный концентрат. Ранее данный сборник выходил на CD, теперь же стал доступен и на виниле. «Изюминка» альбома — обновлённая версия культовой песни Time: в ней появился звук будильника.

А вот Фил Коллинз пошёл ещё дальше — и ухнул так ухнул: в одном бокс-сете Plays Well With Others, состоящем из 4 CD и 59 песен, он собрал все свои совместные записи с другими легендарными музыкантами. Список их удивителен (держитесь!): Пол Маккартни, Брайан Ино, Эрик Клэптон, Джон Мартин и, например, как-то затесавшийся в великую компанию Lil"Kim. Бокс-сет прекрасен тем, что демонстрирует всё многообразие творческих возможностей и экспериментов мистера Коллинза.

В общем, меломанам в ближайшее время придётся серьёзно так раскошелиться. Но оно, определённо, стоит того.