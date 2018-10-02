Песня «Чайлдфри» Noize MC и Монеточки заинтересовала СК РФ

Москва, , 21:59 — REGNUM Песню известного хип-хоп исполнителя Noize MC и певицы Монеточки под названием «Чайлдфри» изучит Следственный комитет России на предмет содержания в тексте призывов к самоубийству в отношении несовершеннолетних. Об этом готовится в ответе МВД России московскому адвокату Сергею Афанасьеву, подавшему заявление на музыкантов. Фото документа опубликовало издание 360tv.

Адвокат обратился в правоохранительные органы по поводу песни «Чайлдри», потому что, по его мнению, в композиции присутствуют призывы, обращённые к несовершеннолетним, закончить жизнь самоубийством. В МВД на обращение ответили, что материал направили в Главное управление СК РФ по городу Москве, чтобы провести проверку и принять обоснованное решение.

Информация о том, что адвокат направил заявление по поводу композиции музыкантов в прокуратуру, появилась в июле 2018 года. Позднее обращение передали в полицию.

Отметим, что клип на соответствующую песню был выпущен ещё в 2017 году. На YouTube-канале Noize MC ролик просмотрело более 5,5 млн человек, получил 187 тысяч одобрительных голосов и 17 тысяч негативных. В клипе показана трагически завершающаяся (однако не самоубийством) история школьника, которому на день рождения подарили электронный планшет. Noize MC и Монеточка поют в том числе о том, что не стоит ждать старости, и выражают сожалению по поводу того, что родители героя не чайлдфри (люди, сознательно нежелающие не иметь детей). Авторы песни ранее отмечали, что композиция является лишь формой сатиры.

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