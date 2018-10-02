Представлена полная версия гимна Универсиады в Красноярске

Красноярск, , 21:40 — REGNUM Продюсер Максим Фадеев, известный по работе с такими музыкантами, как Линда, Total, Глюкоза и Serebro, представил полную версию официального гимна XXIX Всемирной зимней универсиады, которая состоится в 2019 году в Красноярске. Ранее данная песня прозвучала в Турине, где торжественно зажгли олимпийский огонь.

Фадеев представил публике динамичную песню, звучащую, точно диско 80-х, осовремененное оптимистическим посылом будущего. В тексте делается упор на то, что молодёжь способна на всё, в том числе и на объединение людей всего мира, и имена героев обязательно впишут в историю. Песня звучит бодро, но несколько поверхностно.

Исполнителей для гимна Универсиады Максим Фадеев в духе времени искал через Instagram. Кандидаты со всех регионов России в течение нескольких месяцев присылали продюсеру свои видеозаписи. Теперь готовится клип на гимн Универсиады в Красноярске. Вероятно, он будет таким же оптимистическим, как и сама песня. Глубины бы добавить.