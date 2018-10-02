«Тихий Дон» без цензуры: в Ростове выйдет дополнительный тираж романа

Ростов-на-Дону, , 18:53 — REGNUM В Ростовской области выйдет в свет дополнительный тираж знаменитого романа Михаила Шолохова. 1 тыс. экземпляров «Тихого Дона» без цензуры и редакторских правок выпустят до конца текущего года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

На эти цели из резервного фонда региональной казны выделено свыше 1 млн рублей.

«Работа над изданием велась около 10 лет. В итоге знаменитый роман вышел в свет без редакторских правок, цензурных изъятий, опечаток и ошибок. Восстановлены целые фрагменты текста, которые имелись в первых публикациях», — цитирует пресс-служба главу региона Василия Голубева.

За этот период удалось выявить более 4 тыс. разночтений. В текст романа было внесено около 500 поправок.

Напомним, что первые три тома романа-эпопеи были написаны с 1925 по 1932 годы, четвёртый том был закончен в 1940 году. «Тихий Дон» принёс автору Сталинскую премию (1941 год). В 1965 году Михаилу Шолохову была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».