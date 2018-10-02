В Санкт-Петербурге в Эрмитаже пройдет выставка «Изучая Микеланджело»

Санкт-Петербург,
2 октября 2018, 17:33 — REGNUM 6 октября в Итальянском кабинете Государственного Эрмитажа открывается уникальная выставка-исследование. Она посвящена знаменитой работе Микеланджело Буонарроти «Распятие церкви Санто-Спирито» и ее влиянию на художников
Музей предлагает проследить фазы осмысления художником великого образа под влиянием перемен в самой Католической церкви и в результате бесед со интеллектуалами того времени.
Распятие церкви Санто-Спирито (Crocifisso di Santo Spirito) — деревянное распятие, созданное Микеланджело в 1492 году специально для алтаря церкви Санто-Спирито во Флоренции.