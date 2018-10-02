В Санкт-Петербурге в Эрмитаже пройдет выставка «Изучая Микеланджело»

Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM 6 октября в Итальянском кабинете Государственного Эрмитажа открывается уникальная выставка-исследование. Она посвящена знаменитой работе Микеланджело Буонарроти «Распятие церкви Санто-Спирито» и ее влиянию на художников XVI—XVII веков. В экспозицию включены подготовительный рисунок скульптуры великого художника из Британского музея в Лондоне, а также картины последователей художника: «Распятие с Мадонной, апостолом Иоанном и Марией Магдалиной» из коллекции Эрмитажа и «Распятого Христа» римско-тосканского мастера конца XVI века из фондов Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Музей предлагает проследить фазы осмысления художником великого образа под влиянием перемен в самой Католической церкви и в результате бесед со интеллектуалами того времени.

Распятие церкви Санто-Спирито (Crocifisso di Santo Spirito) — деревянное распятие, созданное Микеланджело в 1492 году специально для алтаря церкви Санто-Спирито во Флоренции.