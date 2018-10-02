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Казахстанский фильм завоевал специальный приз на кинофестивале в Сербии

Культура

Фильм «13 километров» получил третью награду

Астана, 2 октября 2018, 16:29 — REGNUM  Документальный фильм «13 километров» режиссера Владимира Тюлькина, снятый на киностудии «Казахфильм», награжден специальным призом на кинофестивале «Сильные духом» в Сербии, сообщает 2 октября издание BNews.

В фильме рассказывается про слепого фермера, идущего с зимовки к аулу. По дороге он вспоминает эпизоды своей жизни и осознает истинные ценности своей души.

Отметим, картина Владимира Тюлькина также получила специальный приз на кинофестивале «Преодоление» в Бразилии и на открытом фестивале документального кино «Россия».

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