В Петербурге открывается театральный фестиваль «Балтийский дом»

Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM 2 октября в Санкт-Петербурге открывается XXVIII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В нем примут участие драматические труппы из Литвы, Эстонии, Нидерландов и России. Организаторы объявили слоган смотра — «Elementарный театр»: своего рода отсыл к химии этого уникального вида искусства. Об этом сообщают «Петербургские ведомости».

Откроется форум известной пьесой Джона Гея «Опера нищих» в прочтении режиссера Андрея Прикотенко, перенесшего сюжет из ХVIII века в современную Россию. Солировать в труппе Московского академического театра сатиры будет Максим Аверин.

Критики также обращают внимание на спектакли «Сумасшедший» по Николаю Гоголю в постановке Оскараса Коршуноваса, «То, что проходит мимо» Международного театра Амстердама, «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой с Лией Ахеджаковой в главной роли.

Также в рамках фестиваля пройдет петербургская программа премьер этого сезона. К 100-летию шведского режиссера Ингмара Бергмана театр-фестиваль «Балтийский дом» представит спектакль по киносценарию «Сцены из супружеской жизни» в постановке Анатолия Праудина.