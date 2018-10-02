На вокзале Ярославль-Главный выставили исторические железнодорожные костюмы

Ярославль, , 16:03 — REGNUM В здании билетных касс вокзала Ярославль-Главный открылась выставка исторического железнодорожного костюма. Об этом рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по работе со СМИ Северной железной дороги Светлана Шубина. Выставка посвящена 150-летию Северной железной дороги и 15-летию ОАО «РЖД».В зале ожидания на первом этаже в шкафах-витринах размещены экспонаты — форменные костюмы железнодорожников образца 1855−1930 годов: обер-кондуктора 1855 года, обер-телеграфиста 1858 года, старшего начальника дистанции пути 1861 года, начальника депо 1878 года и другие.

«Пока на выставке представлено 10 костюмов. Они были воспроизведены из современных тканей на основе архивных данных. В планах дирекции железнодорожных вокзалов пополнять экспозицию новыми костюмами», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Светлана Шубина.

Вход на выставку свободный. Экспозиция будет работать до конца октября, как минимум.