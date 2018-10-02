Воронежского губернатора просят не менять Платоновфест

Воронеж, , 15:42 — REGNUM Российские деятели культуры РФ, обратились с письмом к губернатору Воронежской области Александру Гусеву. В нем авторы обращения выражают обеспокоенность судьбой Платоновского фестиваля искусств, который проводится в Воронеже с 2011 года. Письмо 2 октября опубликовано на сайте журнала «Театр», в адрес губернатора оно было направлено 28 сентября.

«Платоновский фестиваль искусств за несколько лет стал важной частью российского и даже международного культурного процесса. Случаи, когда за пределами столиц в одном из российских регионов происходит культурный прорыв такого масштаба, можно пересчитать по пальцам. Воронежу это удалось. А художественному руководителю фестиваля Михаилу Бычкову удалось за короткий срок сделать его центром притяжения для ведущих деятелей российского, европейского, мирового театрального и музыкального искусства, для выдающихся литераторов, крупнейших музеев и выставочных центров. Благодаря Платоновскому фестивалю Воронеж стал важной частью мирового фестивального движения. Его авторитет высок и в нашей стране, и за рубежом, а содержание фестивальной программы вызывает восхищение у самых придирчивых критиков разнообразием, глубиной и актуальностью», — говорится, в частности, в письме.

Вместе с тем, авторы письма выражают беспокойство в связи с появившейся информацией о возможности изменений подходов к формированию программы фестиваля, в частности, переориентации ее на массового зрителя.

«Если есть необходимость и желание проводить в Воронеже фестиваль, представляющий местные творческие коллективы и образцы так называемого «классического» искусства, имеет смысл создать новый фестиваль под другим названием и ориентированный на другую аудиторию. Это было бы правильно, так как невозможно в рамках одного культурного проекта угодить всем, оправдать ожидания всех категорий зрителей», — предлагают авторы письма.

«Мы призываем Вас, Александр Викторович, скорректировать планы по реформированию Платоновского фестиваля искусств. Сохраните репутацию Воронежа как июньской культурной столицы России. Не переводите фестиваль в разряд мероприятий регионального значения. Наоборот, придайте новый импульс для развития по-настоящему международного форума искусств! Если будет необходимо, мы готовы выступить экспертами будущих фестивальных программ и профессионально разъяснять воронежцам значение и смысл уникального воронежского фестиваля».

В числе подписавшихся под обращением — народный артист РФ, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов, художественный руководитель Государственного академического Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, кинорежиссёр, сценарист, лауреат Платоновской премии Александр Сокуров, другой лауреат премии — дирижер Михаил Плетнев, генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин, генеральный директор Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов и другие.

Платоновский фестиваль искусств проводится с 2011 года, ежегодно в июне. В 2018 году фестиваль проходил с 6 по 17 июня. Как сообщало ИА REGNUM, после завершения фестиваля его худрук Михаил Бычков, назвавший восьмой Платоновфест лучшим за всю его историю, заявил о давлении и попытках вмешательства в программу со стороны департамента культуры региона и высказал обеспокоенность дальнейшей судьбой фестиваля. Тогда же появились слухи о том, что Бычков, а также директор фестиваля Любовь Пристинская якобы получали незаконные ежемесячные премии. Сам Бычков все обвинения отверг. В сентябре на пресс-конференции губернатор Александр Гусев заявил, что надеется видеть Бычкова на посту худрука фестиваля и в дальнейшем, более того, отметил, что в 2019 году финансирование фестиваля вырастет. Вместе с тем, тогда же Гусев сообщил, что фестиваль перестанет быть «авторским проектом», а его программа будет формироваться «широким кругом экспертов».

На прошлой неделе состоялось заседание попечительского совета Платоновского фестиваля искусств, с участием в том числе и Михаила Бычкова, на котором рассматривались предложения к концепции развития фестиваля: в частности, предлагалось проводить его дважды в год (это предложение глава региона не поддержал), создания фестивального оркестра, а также изменение формата открытия и закрытия фестиваля.

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