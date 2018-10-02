Сериал «Призрак дома на холме» привёл критиков в восторг

Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM Критики весьма положительно встретили сериал ужасов «Призрак дома на холме» компании Netflix, шоу получило 100% рейтинг на сайте Rotten Tomatoes при условии, что оно ещё даже не вышло. Об этом 2 октября сообщил журнал Maxim.

Главные роли в сериале исполнили Тимоти Хаттон («Американское преступление»), Карла Гуджино («Разлом сан-Андреас») и Виктория Педретти, которая сейчас также снимается в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

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Напомним, первую серию шоу Netflix выложит на своём сайте 12 октября 2018 года. Снимает сериал режиссёр Майк Флэнеган («Окулус»). Он работал над созданием сценария совместно с Мередит Аверилл. В основу сериала легло одноименное произведение писательницы Ширли Джексон.

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