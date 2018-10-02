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Стало известно, где похоронят Романа Карцева

Культура

Роман Андреевич Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни

Стало известно, где похоронят Романа Карцева
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Роман Карцев в роли Поплавского

Москва, 2 октября 2018, 15:12 — REGNUM  Похороны знаменитого артиста эстрады, театра и кино Романа Карцева пройдут на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщила директор артиста Наталья Жеромская.

«Будет похоронен на Троекуровском кладбище. Пока неизвестно, где именно», — цитирует ее слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Народный артист Российской Федерации Роман Андреевич Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. О смерти актера сообщила Наталья Жванецкая на своей странице в Facebook.

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Добавим, причиной смерти артиста стал инфаркт миокарда — об этом сообщил писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

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