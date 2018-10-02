Стало известно, где похоронят Романа Карцева

Москва, 2 октября 2018, 15:12 — REGNUM Похороны знаменитого артиста эстрады, театра и кино Романа Карцева пройдут на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщила директор артиста Наталья Жеромская.
«Будет похоронен на Троекуровском кладбище. Пока неизвестно, где именно», — цитирует ее слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Народный артист Российской Федерации Роман Андреевич Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. О смерти актера сообщила Наталья Жванецкая на своей странице в Facebook.
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Добавим, причиной смерти артиста стал инфаркт миокарда — об этом сообщил писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
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