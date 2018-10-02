Выяснена причина смерти певца Шарля Азнавура

Париж, , 14:33 — REGNUM Смерть всемирно известного исполнителя шансона 94-летнего Шарля Азнавур наступила от естественных причин. К такому выводу пришли делавшие вскрытие судмедэксперты, передает телеканал BFM.

По сведениям прокуратуры, непосредственной причиной смерти артиста стала остановка сердечной деятельности вследствие отека легких. В ведомстве также отметили, что вскрытие осуществлялось с целью уточнения обстоятельств кончины знаменитого певца.

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Как сообщало ИА REGNUM, Шарль Азнавур — французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актёр армянского происхождения. За свою карьеру он создал примерно 1300 песен, а также сыграл в 60 фильмах.

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