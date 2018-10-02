Известный писатель Нил Гейман будет работать над сериалами Amazon

Сиэтл, США, , 14:31 — REGNUM Известный британский фантаст Нил Гейман («Американские боги», «Звёздная пыль») будет работать над созданием сценариев для оригинальных сериалов компании Amazon, он подписал соответствующее соглашение. Об этом 2 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1047040284897529856

Никаких подробностей по поводу того, что это будут за сериалы на данный момент нет. Издание также задаётся вопросом о том, что произошло с соглашением, которое Гейман заключил в 2017 году с Fremantle (эта компания работает над экранизацией «Американских богов»).

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Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что Джесси Александр покинул пост шоуранера «Американских богов». Он не смог написать сценарий ко второму сезону шоу, которое удовлетворило бы руководство Fremantle. Стоит отметить, что ранее проект покинули Брайан Фуллер и Майкл Грин, которые работали над созданием первого сезона.

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