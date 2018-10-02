Жванецкий назвал причину смерти Романа Карцева

Москва, , 13:37 — REGNUM Причиной смерти народного артиста России Романа Карцева стал инфаркт миокарда. Об этом сообщил писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

«Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», — цитирует его слова ТАСС.

По словам известного писателя, Роман Карцев был ему «как брат, которого у меня никогда не было».

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Ранее сын артиста Павел Кассинский рассказал, что около двух месяцев назад у Романа Карцева случился инсульт, а затем, через некоторое время — инфаркт и воспаление лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист Российской Федерации Роман Андреевич Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни.

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