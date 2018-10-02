Названа причина смерти Романа Карцева

Москва, , 13:27 — REGNUM Известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев скончался после нескольких месяцев борьбы с тяжелыми заболеваниями. Об этом «Известиям» рассказал сын артиста Павел Кассинский.

По его словам, около двух месяцев назад у Карцева случился инсульт, а затем, через некоторое время — инфаркт и воспаление лёгких.

«Три недели держали в искусственной коме. Старались, боролись. Ну что — 79 лет. Бороться в таком возрасте…» — цитирует издание слова сына артиста.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист Российской Федерации Роман Андреевич Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. Актер Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого на протяжении нескольких десятилетий он выступал в дуэте с Виктором Ильченко. Также он запомнился своими ролями в кинофильмах «Волшебный голос Джельсомино», «Собачье сердце», «Старые клячи» и других картинах.

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