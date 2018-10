Пятого «Индиану Джонса» будут снимать в различных точках земного шара

Лос-Анджелес, США, , 13:21 — REGNUM Пятую часть фильма «Индиана Джонс» вновь будут снимать в различных точках земного шара, как это было в случае первых трёх картин франшизы. Об этом 2 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на продюсера Фрэнка Маршалла.

Маршалл пояснил, что это будет сделано с целью придать проекту глобальный статус. На данный момент нет никакой информации о сюжете, но известно, что Джордж Лукас не будет иметь к этому проекту никакого отношения. Над созданием сценария будет работать Джонатан Касдан («Хан Соло: звездные войны. Истории», «В стране женщин»).

Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что кинокомпания Disney сдвинула дату премьеры фильма «Индина Джонс 5» на 2021 год. Стоит отметить, что Харрисону Форду на тот момент уже будет 78 лет.

