Ушел из жизни Роман Карцев: биография

Москва, , 13:15 — REGNUM В Москве в возрасте 79 лет ушел из жизни народный артист России Роман Карцев, о смерти актера сообщила 2 октября Наталья Жванецкая на своей странице в Facebook.

Биография:

Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. В 1956 году окончил школу и устроился учеником наладчика швейных машин на фабрику «Молодая гвардия», после этого работал наладчиком на швейной фабрике «Авангард». Тогда же Карцев начал выступать на фабричных вечерах.

В 1960 году получил приглашение в самодеятельный студенческий театр «Парнас-2» при одесском Институте инженеров морского флота. Там он познакомился со своим будущим партнером, артистом Виктором Ильченко и сатириком Михаилом Жванецким.

Спустя год Карцев переехал в Ленинград, а в 1962 году поступил в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где и взял свой сценический псевдоним. В 1969 году Карцев, Ильченко и Жванецкий переехали обратно в Одессу. Спустя год все трое стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

В 1970 году артисты организовали Одесский театр миниатюр, в котором выпустили спектакль «Как пройти на Дерибасовскую?..», миниатюры «Теория относительности», «Портрет», «Настроение», «Свадьба на 170 человек» и другие.

В 1972 году Карцев заочно окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Спустя семь лет Карцев и Ильченко переехали в столицу, где начали работать в Московском театре миниатюр. Артист сыграл в таких спектаклях как «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов», «Птичий полет», «Когда мы отдыхали» и многих других.

После смерти Ильченко в 1992 году Карцев начал выступать с моноспектаклями. Также Карцев снимался в фильмах, зрителям он запомнился по ролям в картинах «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Старые клячи» и других.

В 1990 году Карцев удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, в 1999 году — народного артиста России. Помимо этого артист был награжден орденом «За заслуги перед отечеством».

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