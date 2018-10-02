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В Казанском университете открылась выставка «Искусство каллиграфии»

Культура

В основе выставки — работы каллиграфа Владимира Попова, которого признают создателем современного мусульманского искусства

Казань, 2 октября 2018, 12:37 — REGNUM  Древнее искусство Востока — тугры, шамаили и живописные полотна — представили художник, каллиграф Владимир Попов и его ученики на выставке «Искусство каллиграфии», которая открылась в выставочном зале института психологии и образования Казанского федерального университета (КФУ), сообщает 2 октября пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что работы художника покоряют как простых зрителей, так и признанных специалистов, искусствоведов-исламоведов, ученых и художников Востока. Они признают за ним дар крупного каллиграфа-хаттата, а его тайнопись стала не только редчайшим явлением искусства Татарии и России, но и уникальным вкладом в культуру всего мусульманского мира.

Открытие выставки прошло с участием заместителя директора Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ по научной работе, профессора Искандера Ярмакеева, доцента кафедры дизайна и национальных искусств Михаила Яо и заведующей той же кафедры доцента Эльмиры Ахметшиной.

В вузе подчеркивают, что за свою жизнь Владимир Попов создал более 600 работ в каллиграфии. Он бережно сохраняет накопленный веками опыт, но при этом стремится к синтезу искусств Востока и Запада, традиционного и современного.

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Художественные выставки
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