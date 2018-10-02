Главную роль в мюзикле Спилберга исполнит звезда фильма «Малыш на драйве»

Лос-Анджелес, США, , 12:18 — REGNUM В новом музыкальном фильме Стивена Спилберга «Вестсайдская история», который будет экранизацией известного мюзикла 1957 года, главную роль исполнит актер Энсел Элгорт. Об этом 1 октября сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1046891289403215872

Элгорта зрители знают по актёрской работе в таких фильмах, как «Виноваты звёзды», «Малыш на драйве» и «Дивергент». Над созданием современной адаптации мюзикла работал драматург Тони Кушнер.

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Напомним, ранее Спилберг заявил в интервью журналистам, что «Вестсайдская история» является его любимым бродвейским мюзиклом. Режиссёр назвал его одним из величайших музыкальных произведений.