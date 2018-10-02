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Умер актёр Роман Карцев

Культура

Он запомнился своими ролями в кинофильмах «Волшебный голос Джельсомино», «Собачье сердце», «Старые клячи»

Умер актёр Роман Карцев
Dmitry Rozhkov
Роман Карцев

Москва, 2 октября 2018, 12:09 — REGNUM  Знаменитый артист эстрады, театра и кино Роман Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. О смерти актера сообщила Наталья Жванецкая на своей странице в Facebook.

«Сегодня Рома умер», — написала она.

Народный артист Российской Федерации Роман Андреевич Карцев известен зрителям по своим ролям на сценах Ленинградского, Одесского и Московского театра миниатюр, а также театра миниатюр под руководством сатирика Михаила Жванецкого.

Также он запомнился своими ролями в кинофильмах «Волшебный голос Джельсомино», «Собачье сердце», «Старые клячи» и других картинах.

Читайте развитие сюжета: Ушел из жизни Роман Карцев: биография

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