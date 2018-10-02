Премьера фильма «Путешествие доктора Дулиттла» отложена на девять месяцев

Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Премьера фильма «Путешествие доктора Дулиттла», главную роль в котором исполнит Роберт Дауни — младший, отложена на девять месяцев. Об этом 1 октября сообщил портал Deadline.

Ранее кинокомпания Universal сообщила, что на большой экран фильм выйдет 12 апреля 2019 года. Сейчас стало известно, что премьера состоится 17 января 2020 года. О причинах её переноса не сообщается.

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Напомним, снимать картину будет режиссёр Стивен Гейган («Золото», «Траффи»). В качестве продюсеров выступают Сьюзан Дауни и Джо Рот.

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