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В Москве открывается выставка Владимир Сальникова «Спасение пространств»

Культура

В экспозицию вошли знаковые работы художника, созданные за 35 лет

Москва, 2 октября 2018, 11:07 — REGNUM  2 октября в Московском музее современного искусства на Петровке открывается выставка известного живописца, видеохудожника и теоретика актуального искусства Владимира Сальникова «Спасение пространств». В экспозиции представлено более 200 произведений живописи, видео и тиражной графики, созданных мастеров за 35 лет активной творческой деятельности. Он был новатором сразу в нескольких областях: разговаривал с посетителями через экран, экспериментировал с различными техниками, изучал телесность, создавал сюрреалистичные опыты по истории. Среди работ критики выделяют акварельный цикл «10 000 левых женских ушей» и картину «Черные колготки — черному квадрату».

Работы Владимира Сальникова хранятся в музеях и частных коллекциях России, Чехии, Польши, Швейцарии и Люксембурга.

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Культурная хроника
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