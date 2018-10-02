Лос-Анджелес, США, , 10:24 — REGNUM Вин Дизель сообщил поклонникам о том, что в рамках франшизы «Форсаж» будет выпущен женский спин-офф. Об этом 1 октября написал портал MovieWeb.

Актёр проговорился, что мир может увидеть ещё один спин-офф «Форсажа», во время очередного интервью, в котором он рассказывал журналистам о его текущем проекте «Бладшот». Стоит отметить, что он сразу же закрыл тему и не стал раскрывать каких-либо подробностей об этой «женской» версии.

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Напомним, на данный момент идут съёмки первого спин-оффа «Форсажа», который получил название «Хоббс и Шоу». Главные роли в нём исполнят Джейсон Стейтем, Дуэйн Джонсон, Ванесса Кирби и Идрис Эльба.

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