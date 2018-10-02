Вторник, 2 Октября 2018 года
12:04:48 МСК

В финальном сезоне «Игры престолов» фанаты вновь увидят любимого персонажа

Культура

Создатели шоу приготовили для лютоволка Призрака особую роль

Лос-Анджелес, США, 2 октября 2018, 10:12 — REGNUM  В финальном сезоне сериала «Игра престолов» поклонники шоу вновь смогут увидеть одного из любимых героев — лютоволка Джона Сноу по кличке Призрак. Об этом 1 октября сообщил журнал Esquire.

Стоит отметить, что Призрак не просто появится в паре сцен, Джо Бауэр, отвечающий в проекте за визуальные эффекты, сообщил журналистам, что у питомца Сноу в восьмом сезоне «будет достаточно экранного времени» и он будет делать «классные вещи».

Читайте также: Телеканал AMC провёл премьеру девятого сезона «Ходячих мертвецов»

Напомним, последний раз поклонники сериала видели Призрака в шестом сезоне «Игры престолов». Впоследствии о нём лишь один раз упомянула Санса, это произошло во время её воссоединения с Джоном Сноу.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна дата выхода нового романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить