В финальном сезоне «Игры престолов» фанаты вновь увидят любимого персонажа

Лос-Анджелес, США, , 10:12 — REGNUM В финальном сезоне сериала «Игра престолов» поклонники шоу вновь смогут увидеть одного из любимых героев — лютоволка Джона Сноу по кличке Призрак. Об этом 1 октября сообщил журнал Esquire.

Стоит отметить, что Призрак не просто появится в паре сцен, Джо Бауэр, отвечающий в проекте за визуальные эффекты, сообщил журналистам, что у питомца Сноу в восьмом сезоне «будет достаточно экранного времени» и он будет делать «классные вещи».

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Напомним, последний раз поклонники сериала видели Призрака в шестом сезоне «Игры престолов». Впоследствии о нём лишь один раз упомянула Санса, это произошло во время её воссоединения с Джоном Сноу.

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