Россия отмечает Международный день балета

Москва, , 10:09 — REGNUM 2 октября во всем мире отмечается как Международный день балета. В этот день представления во всех самых известных театрах мира не только самые торжественные, главное, в этот день открываются для всех поклонников хореографии сцены и классы, репетиционные залы и гримерки. Причем, не только непосредственно на месте: онлайн-трансляции идут на всем пространстве интернета, в социальных сетях. Можно узнать о закулисье Королевского балета Великобритании, Австралийского балета, труппы Большого театра, коллективов из Монако, Амстердама, Сан-Франциско и других центров хореографического искусства. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

Сама идея такой формы популяризация родилась несколько лет назад в лондонском Ковент-Гардене: в зале, где проходила репетиция, поставили камеру и выдавали в онлайн-режиме утренний класс. Полмиллиона просмотров за день!

Сегодня организаторы акции предлагают всем желающим даже стать частью всемирного пируэта: для этого нужно исполнить этот элемент и выложить видео в Instagram и Twitter с хэштегом #worldballetday.

Портал «Культура.РФ» специально к праздничной дате подготовил специальный проект «Русский балет», в котором собраны лучшие тематические материалы: истории культовых русских балетов, интересные факты о жизни и творчестве легендарных балерин и хореографов, видеозаписи популярных балетных постановок и многое другое.

Также «Культура.РФ» запустит флешмоб #ДеньБалета. По этому хэштегу все пользователи могут рассказать свою историю о балете, поделиться фото‑ и видеоматериалами о своих успехах на ниве балета.