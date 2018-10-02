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В Махачкале открывается Международный фестиваль русских театров

Культура

На форум приехали 20 коллективов из 4 стран

В Махачкале открывается Международный фестиваль русских театров
Адольф Фридрих Эрдман фон Менцель. Театр Жимназ. 1856

Махачкала, 2 октября 2018, 10:05 — REGNUM  2 октября в столице Дагестана Махачкале открывается V Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона. В смотре примут участие 20 трупп из 4 стран — России, Азербайджана, Грузии и Албании. Об этом сообщает портал ИнтерДаг.

В 17 часов в соответствие со сценарием начнется костюмированное шествие театров народов Дагестана и фольклорных коллективов по улицам города. А вечером на сцене Русского театра Центральный академический театр Российской армии покажет драму «Царь Федор Иоаннович».

В течении недели на разных площадках города — в большом и малом залах Русского театра, в Кумыкском театре, Театре поэзии, Театре кукол, а также на сцене Лезгинского театра в Дербенте будут проходить представления таких известных коллективов как Тбилисский русский драматический театр имени А. С. Грибоедова, Азербайджанский русский драмтеатр им. С. Вургуна, Учебный театр театрального института имени Б. Щукина и многих других.

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Культурная хроника
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