В Москве пройдет награждение лауреатов премии Юрия Любимова

Москва, , 09:52 — REGNUM 2 октября в Большом зале Московской консерватории состоится торжественная церемония награждения лауреатов «Общественной премии Юрия Любимова». Она присуждается комиссией из членов Попечительского совета фонда «за профессионализм, преданность своему делу, ясное выражение своей гражданской позиции». В 2018 года лауреатами стали блистательная актриса театра им. Вахтангова, народная артистка СССР Юлия Борисова, выдающийся российский ученый-гематолог, академик РАН Андрей Воробьев и всемирно известный фольклорный Ансамбль Дмитрия Покровского.

Лауреатами «Общественной премии Юрия Любимова» такие известные деятели культуры и науки как политолог, академии РАН Алексей Арбатов, президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Ирина Антонова, врач-нейрохирург Александр Коновалов, хирург Лео Бокерия, хореограф Юрий Григорович, художник Рустам Хамдамов и другие.

В этот же вечер состоится награждение и лауреата новой премии имени великого режиссера — Международной театральной премии имени Юрия Любимова, которая была учреждена в 2017 году Международным институтом театра (МИТ) при ЮНЕСКО и Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова». Им стал известный режиссер, выдающийся педагог Анатолий Васильев.