Телеканал AMC провёл премьеру девятого сезона «Ходячих мертвецов»

Нью-Йорк, США, , 09:44 — REGNUM Телеканал AMC устроил полноценную премьеру девятого сезона сериала «Ходячие мертвецы». Звезды шоу посетили мероприятие и поучаствовали в фотосессии. Снимки были опубликованы 1 октября на сайте Popcornnews.

Вместе с другими участниками сериала на премьеру пришёл и Эндрю Линкольн, который по факту уже покинул проект в качестве актёра. Первый эпизод девятого сезона AMC покажет 7 октября 2018 года.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Линкольн не собирается насовсем покидать шоу. Он намерен выступить в качестве режиссёра десятого сезона.

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