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В Москву вернется золотой век югославского комикса

Культура

Выставка «Русский комикс Королевства Югославия»

В Москву вернется золотой век югославского комикса
© Выставка «Русский комикс Королевства Югославия»
Комикс «Пикова дама»

Москва, 2 октября 2018, 10:01 — REGNUM  В Москве в Доме русского зарубежья открылась выставка «Русский комикс Королевства Югославия», подготовленная под руководством доктора филологических наук, профессора Белградского университета Ирины Антанасиевич. Экспозиция продлится до 31 октября.

Материалы, представленные на выставке, отражают деятельность российских художников, литераторов и издателей одного из самых ярких периодов развития жанра рисованных историй в предвоенной Европе — «Золотого века югославского комикса». Среди них — авторские оригиналы полос, эскизов, зарисовок комиксистов из России, архивные документы и фотографии, а также оригинальные журнальные издания: как югославские, так и зарубежные.

«Русский комикс Королевства Югославия» — первая выставка как для России, так и для Сербии, на которой представлены оригинальные рисунки художников, их чертежи и зарисовки.

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