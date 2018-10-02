Проект сиквела фильма «Притяжение» Фёдора Бондарчука нашел инвесторов

Москва, , 08:17 — REGNUM В проект сиквела фильма «Притяжение» Федора Бондарчука вложится Национальная медиа группа (НМГ). Об этом журналистам сообщил представитель этого частного медиахолдинга, передает РБК.

Финансирование фильма будет осуществляться через компанию «НМГ Студия», которая специально была создана для реализации кинопроектов. Стоит отметить, что пока сумма инвестиций не озвучивается.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, съёмки продолжения фильма «Притяжение» стартовали в июле 2018 года. Фёдор Бондарчук пообещал зрителям, что в новом фильме будет «больше визуальных эффектов, гораздо больше сложно-постановочных сцен».

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